Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya ve Sinop'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sivil toplum kuruluşları, ortak basın açıklaması yaptı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) bir araya gelen 33 sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

Suriye'deki rejim unsurlarının insanlıktan nasibini almamış, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden ve canlarına kasteden bir zihniyet olduğuna işaret eden Murzioğlu, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur." dedi.

Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini vurgulayan Murzioğlu, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." diye konuştu.

Tokat

Tokat TSO binasında bir araya gelen kentteki sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan TSO Başkanı Ali Çelik, İdlib'deki hain saldırıya tepki gösterdi.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını anlatan Çelik, "Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi." ifadesini kullandı.

Rejimin, Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklediğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez."

Çankırı

Çankırı'daki odalar ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı.

Çankırı TSO'da basın açıklamasın okuyan ÇATSO Başkanı Hayrettin Çelikten, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirtti.

Türk askerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumak için bulunduğuna işaret eden Çelikten, "Bu saldırı asla kabul edilemez. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Türk ordusunun İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu kaydetti.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını aktaran İşeri, "Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz, karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Amasya

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri adına açıklama yapan TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Türkiye'nin masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine de açık tehdit oluşturan Suriye rejimine karşı tek yürek olması gerektiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan önce yaptığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bölgedeki mazlumların hakkını koruduğu gibi şimdi de korumaya devam edeceğini ifade eden Kırlangıç, "Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." dedi.

Çorum

Çorum'daki mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile sendikalar tarafından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) bir araya gelen Çorum Ticaret Borsası, Sungurlu TSO, Alaca TSO, Çorum Barosu, Eczacılar Odası, Emekliler Derneği, Türk-İş, Hak-iş, Kamu-Sen, Memur-Sen, MÜSİAD şubeleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler kurulları, TÜMSİAD, Veteriner Hekimler Odası ve Ziraat Odası'nın başkan ve yöneticileri Mehmetçiğe destek verdi.

Ortak açıklamayı okuyan Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Suriye'de şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Mevzu vatansa gerisi teferruattır diyen tüm STK'lar olarak bugün daha bütünüz, daha biriz. Allah ülkemizi şerlerden korusun, askerlerimizin muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Sinop

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Akbaş, beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, rejim güçlerinin asla emellerine ulaşamayacaklarını söyledi.

