Sivil Toplum Kuruluşlarından Başkan Polat'a Ziyaret

1-7 Mart tarihleri arasının Muhasebeciler Haftası olarak kutlandığını belirten Oda Başkanı Nuh Boyraz,"Muhasebeciler ve Mali Müşavirler olarak bizleri daha iyi tanıtabilmek amacıyla bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bunlardan biri de il idarecilerimizi ziyaret ederek çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz hakkında bilgiler aktarmaktır. Bizler iş dünyası ile hazine arasında bir köprü görevi görmekteyiz" dedi.

Polat: Ekonomik savaşların yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat muhasebecilerin önemli görevler üstlendiğini söyledi. Başkan Polat, "Muhasebecilerimiz Devlet ile işveren arasında danışmanlık hizmeti vererek dengeyi kurmaktasınız. Ülke olarak çok çalışacağız. Vatandaş olarak üretip katma değer oluşturacağız ve bunun karşılığında devletimize vergimizi vereceğiz. Bu sayede biz vatandaş olarak kazanırken bunun karşılığında devletimize de vergimizi vereceğiz.Artık savaşlar sadece silahla yapılmıyor. Ekonomik savaşların yapıldığı bir dünyada yaşamaktayız. Bu nedenle millet olarak çok çalışacağız ve devletimizin her daim güçlü olmasını sağlayacağız. Oda olarak çalışmalarınızda başarılar diliyor, '1 Mart Muhasebeciler Günü'nüzü kutluyorum" dedi.

Malatya Yeşilay Cemiyetinden Başkan Polat'a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Keleş ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Keleş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür edip, "1-7 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Yeşilay Haftası nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerimizden birini de Sayın Başkanımıza gerçekleştirdik" dedi.

Polat: Yeşilay mensuplarının haftasını kutluyorum

Yeşilay Cemiyetinin 1920 yılında 'Hilal-i Ahdar' ismiyle kurulduğunu belirten Başkan Polat ise, "Savaş yıllarında gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak için kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Yeşilay Cemiyeti ismini almıştır. Bağımlılık kötü alışkanlıklarda olduğu gibi, teknolojik anlamda da bağımlılığın zararları olmaktadır. Teknolojinin gençlerimizi, çocuklarımızı esir alması da önemli sorunlardandır. Gençlerimizin ve toplumumuzun sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Başta sizler olmak üzere bütün Yeşilay mensuplarının haftasını kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler