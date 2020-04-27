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Sivil toplum kuruluşlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Kocaeli'de, 52 sivil toplum kuruluşundan (STK) oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri, ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

27.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:47
Kocaeli'de, 52 sivil toplum kuruluşundan (STK) oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri, ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık, yaptığı videolu paylaşımda, malum zihniyetin yine fitne ve fesatlık peşinde koşmaya başladığını belirterek sözde çağdaş düşünen, özgürlüklerden yana olan, insan haklarından dem vuranların çağ dışı düşüncelerini bağnazca ifade etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Ramazan ayının idrak edildiği bu günlerde ailelerini ve nesillerini korumak adına dini değerleri hatırlatan Erbaş'ın yanında olduklarını vurgulayan Yaşlık, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında yapılan suç duyurusunu İslam'a ve Müslümanlara karşı bir meydan okuma, kutsala karşı aşağılama olarak görüyoruz. Biz Allah'a, Resulüne, Kur'an-ı Kerim'e ve ahiret gününe iman ettik. Birileri istemiyor diye dinimizi değiştirecek, onun emir ve yasaklarını görmezden gelecek ya da bu minvalde söylenmesi, açıklanması gerekenleri de bütün dünyaya haykırmaktan çekinecek değiliz." ifadelerini kullandı.
Yaşlık, kınamalara aldırmadıklarını ve fuhşun her türlüsünü reddettiklerini dile getirerek şöyle devam etti:
"Asıl bize göre bu tür, toplumu infiale sevk eden, fitne içerikli, hukuku istismar etmeye yönelik girişimler, aynı zamanda devletin anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyetini tehdit eden girişimler suç unsurudur. Yasalar, ailenin ve gençliğin fuhuştan korunmasına teminattır. Bu suç duyurusu bir anlamda bir 'cürmümeşhut' belgesidir. Bu girişim İslam'ın yasaklanması ve Kur'an-ı Kerim'in sansürlenmesi girişimidir. Bu solculuk, sosyalistlikten öte bir din düşmanlığıdır.
Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nı gösterdiği bu yürekli tavrından dolayı tebrik ediyor, bu hususta kendisini canıgönülden destekliyoruz. Her bir karış toprağı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu kutsal topraklarımızda yaşamaktayız. İslam hepimizin hak, hukuk ve adalet koruyucusudur. Sapıklığı bayraklaştıran Avrupa yasalarını ülkemizde uygulamaya çalışan ve bu itibarla imzaladığı batıl sözleşmelere dayanarak sapıklığı meşru hale getirmeye çalışanlara karşı Allah'ın açık hükümlerini söylemekten, savunmaktan asla geri durmayacağız." Sivil toplum kuruluşlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Erbaş, Kocaeli, Güncel, Haber
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