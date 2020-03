Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları yaptıkları ortak açıklamada, İdlib 'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto etti.Konya'daki sendika konfederasyonları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla KTO'da ortak basın açıklaması yaptı.Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini belirtti.Öztürk, masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliği için açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmalarının mümkün olmadığını söyledi.Suriye'de rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayıp Türk askerini pusuya düşürmesinin, asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:"Tarihi ve sosyal bağlarımız bulunan, rejim güçlerinden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerini gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır."KaramanKaraman'da da Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri saldırıyı kınadı.Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu söyledi.Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Alkan, şunları kaydetti:"Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez."Toplantıya, sivil toplum kuruluşu başkanları, odanın yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.AksarayAksaray'da da meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını lanetledi.Ortak basın açıklamasını okuyan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, sivil toplum örgütleri olarak kendilerinin her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlere rahmet dileyen Özkök, "Şimdi birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu.AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bir otelde düzenlenen toplantıda, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto etti.Ortak basın açıklamasını okuyan Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Hüsnü Serteser, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun, hep birlikte bu açıklamayı yaptığını anımsattı."Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk" diyen Serteser, şunları kaydetti:"Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun."