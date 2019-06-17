Sivil toplum kuruluşundan köy okullarının kapatılmasına tepki

Kırşehir
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, dört köydeki ortaokulların kapatılmasının köyden kente göçü artıracağı uyarısında bulundu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dulkadirli
, Kuruağıl, Değirmenkaşı ortaokullarıyla Kaman
ilçesine bağlı İsahocalı
Selamoğlu Ortaokulu'nun öğrenci sayısının az olması gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.
Üretim ve kalkınmanın temelini oluşturarak köyde ikame eden çiftçilerin gecesini gündüzüne katarak ülkeye katma değer oluşturduğu ifade edilen açıklamada, bu kararın köylerdeki üretim sürecine darbe vuracağı ileri sürüldü.
Açıklamada, kararın köyden kente göçü artıracağı savunuldu.