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Sivil toplum örgütlerinden Mısır'a mektup

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mısır hapishanelerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mektupları gönderdi.

10.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:44
ve Şanlıurfa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mısır hapishanelerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mektupları gönderdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Temsilcisi Tuncay Mengilli, vakıf binası önünde yaptığı açıklamada, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini söyledi.
Mengilli, kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı'nın bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girdiğini, dünyanın diğer ülkelerinde sivillere yönelik her türlü ihlalin "güvenlik" perdesi altında meşrulaştırıldığını ifade etti.
Sivil toplum kuruluşları olarak Mısır'a mektuplar yollamaya başladıklarını aktaran Mengilli, "Zindanlarda ciddi şekilde zorluk yaşayan Müslüman kardeşlerimiz her gün işkence görüyor. Gönüllü kardeşlerimizin yazdıkları mektuplarla Mısır zindanlarını mektup yağmuruna tutmaya karar verdik. En azından farkındalığın oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
Mengilli, Mısır'da olduğu gibi Doğu Türkistan'da, Suriye'de ve Filistin'de Müslümanlara karşı insan hakları ihlallerinin sürdüğünü belirterek, farkındalık oluşturmak amacıyla kentte düzenlenecek tüm etkinliklere "Ses ver Türkiye" sloganıyla katılım göstereceklerini sözlerine ekledi.
Katılımcılar, daha sonra hazırladıkları mektupları PTT şubesi aracılığıyla gönderdi.
Sivil toplum örgütlerinden Mısır'a mektup

İnsani Yardım Vakfı, Gaziantep, İHH, Güncel

Kaynak: AA


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