Haberler » Güncel » Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

KARAMAN'da, 46 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sivil Toplum Platformu tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği açıklandı.

15.10.2019 13:53Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

KARAMAN'da, 46 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sivil Toplum Platformu tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği açıklandı.

Sivil Toplum Platformu üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla kentteki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını açıklayan platform üyeleri, Mehmetçik ve şehitler için dua etti. Platform Başkanı Yunus Özdemir, "Bizler Suriye'de küresel emperyalist güçlerin kucağındaki terör yapılanmalarına karşı mücadele veriyoruz. Allah'ın izniyle bu harekatla PKK, YPG, PYD, DEAŞ ne kadar kukla varsa hepsini kökünden kazıyacağız. Hatta öyle kazıyacağız ki Allah'ın izniyle bir daha alfabede harf dahi bulamayacaklar. Fırat'ın doğusu ve batısı bütün teröristlerden ve maşalardan temizlenecek" dedi.



Sivil Toplum Kuruluşu, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:17 "YaşaTIR" kanser hastalarına umut için Gaziantep'te
14:16 Minibüs şoförü bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı
14:16 Antalya sonbahara direniyor
14:16 Muğla fethiye'de tefecilik çetesi operasyonu 21 gözaltı
14:16 Avcılar'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma çocuklar yüzünden çıkmış
14:16 Antalya manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı
14:11 SOMES Başkanı Atak'dan sosyal medya uyarısı
15.10.2019 14:17:26