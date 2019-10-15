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Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

KARAMAN'da, 46 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sivil Toplum Platformu tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği açıklandı.

15.10.2019 17:33Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

KARAMAN'da, 46 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sivil Toplum Platformu tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği açıklandı.

Sivil Toplum Platformu üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla kentteki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını açıklayan platform üyeleri, Mehmetçik ve şehitler için dua etti. Platform Başkanı Yunus Özdemir, "Bizler Suriye'de küresel emperyalist güçlerin kucağındaki terör yapılanmalarına karşı mücadele veriyoruz. Allah'ın izniyle bu harekatla PKK, YPG, PYD, DEAŞ ne kadar kukla varsa hepsini kökünden kazıyacağız. Hatta öyle kazıyacağız ki Allah'ın izniyle bir daha alfabede harf dahi bulamayacaklar. Fırat'ın doğusu ve batısı bütün teröristlerden ve maşalardan temizlenecek" dedi.



Sivil Toplum Kuruluşu, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

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