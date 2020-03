Sivil toplum ve iş dünyasından İdlib saldırısına ortak tepki

ANKARA'da, meslek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile iş dünyası temsilcileri, rejimin İdlib 'de düzenlediği saldırıya ortak tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız" dedi.

Ankara 'da, aralarında Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun bulunduğu 30 meslek ve sivil toplum kuruluşu ile iş dünyası temsilcileri adına basın açıklamasını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini kaydetti. İdlib'de düzenlenen saldırıya ortak tepki gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla ödemeye de başlamıştır. Şimdi birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."