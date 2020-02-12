Sivil Zabıta Personeli Muay Thai'de Avrupa Üçüncüsü Oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi sivil zabıtalarından Mücahit Taştekin, Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'nde 15 yıldır zabıta personeli olarak görev yapan 43 yaşındaki Mücahit Taştekin, ilk olarak katıldığı Nevşehir'deki Türkiye Şampiyonası'nda derece yaparak Türkiye'yi Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Daha sonra EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda 85 kilo A Clas'ta ringe çıkan Taştekin, Türkiye ile birlikte Rusya, Azebaycan, Kazakistan, Polonya ve Avusturya'nın mücadele ettiği turnuvada üçüncü olarak bronz madalya alma başarısı gösterdi.