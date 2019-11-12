Haberler » Güncel » Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi - Haber

Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

12.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:40Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:11 Sahte polis ve savcı yakalandı, dolandırdıkları 80 bin lira sahibine verildi
11:06 Gürpınar'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
11:06 Dündar'dan Osmangazi Kent Konseyi'ne ziyaret
11:10 Fil hastalığı bacaklarını yok ediyor
11:10 İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:12:16