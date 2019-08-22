Haberler» Güncel» Haber

Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi

Antalya'da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.

22.08.2019 10:47 Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi
Antalya'da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.

Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkartı. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar, kıyıya yakın mesafedeki kayalıklara tırmanarak denize atlamak istedi. Yaklaşık 2 metrelik dalgaların sivri kayalıkları dövdüğü sırada tırmanmaya çalışan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.

Kayalıklara tırmanmak isteyen bazı vatandaşların tehlikeyi gördükten sonra vazgeçtiği gözlenirken, bazıları ise dalgalara aldırış etmeden kayalıklara tırmandı.

Güçlükle kayalıklara çıkan vatandaşlar, ardından denize atlamaya devam etti. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24   Nizip'te dolmuşlara düzenleme
12:24   Başından vurulan fındık işçisi ağır yaralandı
12:24   Acele Baba Aranıyor
12:23   1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor/ Ek fotoğraflar
12:22   Demirci'de Çiftçinin Yolu Yenileniyor
12:22   Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı
12:22   Kocaeli'de kayyum eylemleri yasaklandı