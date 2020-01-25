Haberler » Güncel » Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'dan, Elazığ depremi açıklaması Açıklaması - Haber

Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'dan, Elazığ depremi açıklaması Açıklaması

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, depremde ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

25.01.2020 01:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:04Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'dan, Elazığ depremi açıklaması Açıklaması
'ın Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, depremde ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.
Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde çok sayıda binada hasar oluştuğunu belirtti.
Şu ana kadar ilçe merkezinde can kaybının bulunmadığını ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:
"İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var. Bunlar da sağlık ekiplerimizin müdahalesi sonucu ayakta tedavi edildi. Vatandaşlarımıza olası artçı sarsıntılar dolayısıyla evlerine girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz."
Gündoğan, Sivrice Kaymakamlığı öncülüğünde hasar oluşan köylerde gerekli araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Turgay Gündoğan, Gündoğan, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:22  Borç kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı
02:18  Elazığ'daki deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (4)
02:18  AB'den Elazığ'daki deprem için "dayanışma" mesajları geldi
02:10  Deprem bölgesine Amasya'dan destek
02:13  Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (7)
25.01.2020 02:31:00