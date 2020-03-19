Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem - Güncel

Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde ve kısa süre sonra 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

19.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:27
Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde  ve kısa süre sonra 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Elazığ merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.53'te merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Yerin 13.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'den de hissedildi. Depremden kısa süre sonra saat 21.05'te bui kez yine merkez üssü Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı Güncel
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
İtalya’da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Güncel
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Loading