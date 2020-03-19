Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (2) - Güncel

Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ KALDIRIM: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTURElazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.53'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her hangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi.

19.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:49
Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ KALDIRIM: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.53'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her hangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.53'de merkez üssü Sivrice olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili tüm ekiplerimizle saha çalışmalarımız devam etmektedir, şu ana kadar olumsuz bir durum yoktur. Aziz şehrimize geçmiş olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sivrice, Deprem, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168’i pozitif çıktı Güncel
Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Güncel
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading