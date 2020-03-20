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Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

ÇATLAK OLUŞAN KERPİÇ EV BOŞALTILDIMerkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

20.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:34
Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

ÇATLAK OLUŞAN KERPİÇ EV BOŞALTILDI

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremle birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar, bir süre cadde ve sokaklarda bekledikten sonra evlerine girdi. Deprem nedeniyle merkez Yeni Mahalle Hafız Hasan Gül sokakta bulunan 2 katlı kerpiç evde ise hasar oluştu. Haber vermesiyle inceleme yapan belediye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti. Evin çevresine ise polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Depremle birlikte evden dışarı çıktığını Alperen Çömez, "Bayağı sallandık, hala panik içerisindeyiz. Koronavirüsten dolayı biraz telaşlıyız ama sanırım deprem biraz daha ağır basıyor" dedi.

Yılmaz Yılmaz ise koronavirüs endişesiyle dışarı çıkamadıklarını ifade ederek, "Korkumuz vardı zaten 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra. Bugün de 5 büyüklüğünde deprem oldu" diye konuştu.

Murat Efe de "Deprem oldu, bayağı hissettik. Gerçekten bir süredir olmuyordu, küçük depremler oluyordu ama bu büyük depremi hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Yeni Mahalle, Sivrice, Deprem, Güncel

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