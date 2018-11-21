Sivrice'de "Hazreti Peygamber ve Gençlik" Konulu Konferans

Elazığ
'ın Sivrice
İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa, Kaymakam Vekili Maden Kaymakamı Refik Özsoy, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak
, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve din görevlileri katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansın açılışında konuşan Kaymakam Özsoy, Mevlid-i Nebi Haftası'nın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Özsoy, eğitim ve gençliğin önemine dikkat çekerek, gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Daha sonra İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından "Hazreti Peygamber ve Gençlik" temalı konferans verildi.
Sarıkaya, "Asıl olan Hazreti Peygamberin hayatını okumak değil, onu anlamak, şefkat, merhamet, saygı, sevgi duygularını taşımak ve güven vermektir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sadece insanlara değil, aynı zamanda tüm canlılara karşı da şefkat ve merhametle yaklaşırdı." dedi.
İl Müftüsü Sarıkaya da Hazreti Peygamber'in hayatını anlamanın ve örnek almanın önemine değindi.
Sivrice Ortaokulu ilahi korosunun seslendirdiği ilahiler ile sona eren konferansta öğrencilere kitap hediye edildi.
Elazığ,Sarıkaya,Sivrice
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58