Sivrice'de Sel Yola Zarar Verdi

Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde sel yola zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, etkili olan yağış sonrası Kürk Köyü Karşılar mezrasında, dere yatağı üzerinden köye ulaşımı sağlayan menfez, sel nedeniyle zarar gördü.
Derenin karşı tarafında araçlarıyla ilçeye gelemeyen vatandaşların ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yolun onarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, bir kaç saat çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.
Köy sakinlerinden Zeki Türker, acil bir işi için ilçeye gitmek üzere yola çıktığını ancak dere yatağındaki menfezin zarar görmesi nedeniyle yolun karşı tarafına geçemediklerini söyledi.
Bunun üzerine yetkililerden yardım istediklerini ifade eden Türker, İl Özel idaresi ekiplerine teşekkür etti.
Elazığ,Sivrice
16 Aralık 2018 Pazar 16:10