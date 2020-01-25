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Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklu başka illere naklediliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

25.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:47Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklu başka illere naklediliyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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