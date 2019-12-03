Haberler » Güncel » Sivrihisar'a turist akını başladı - Haber

Sivrihisar'a turist akını başladı

Kayalarında medeniyetleri saklayan şehir olan Sivrihisar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

03.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:49Sivrihisar'a turist akını başladı
Kayalarında medeniyetleri saklayan şehir olan , yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Tarihi turistik alanlarıyla dikkat çeken ve Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün ilçeye kattığı değerlerle turistlerin ilgisini çeken Sivrihisar'a turlar düzenlenmeye başladı.

Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, Nasreddin Hoca'nın doğum yeri olan Sivrihisar'da ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler; Nasreddin Hocanın Anıt Mezarını ve Kızının kabrini, Türkiye'nin ilk ve tek Açık Hava heykel Müzesini, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Sivrihisar Ulucami Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Anadolu'nun nadir ahşap direkli camisini, Alemşah Kümbetini, Saat Kulesi ve Seyir Terasını, Türkiye'nin en büyük kiliselerinden birisi olan Ermeni Kilisesini, tarihi Sivrihisar Evlerini ve TBMM dışında bakanlar kurulunun ilk kez toplandığı Zaimağa Konağını gezme fırsatı buluyorlar. Yerli ve yabancı turistlerin ilçeye gelmeleri ile birlikte ilçede yaşanan bu hareketlilik esnafın da yüzünü güldürüyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "İçinde medeniyetleri saklayan Sivrihisar'ımıza değer katmaya devam ediyoruz. İlçemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Eskişehir'in en büyük ilçesi olan ve tarihi dokularıyla günümüzü aydınlatan Sivrihisar'ımızı turizm merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize verdiğimiz değerle birlikte turistlerin ilgisini de çekmeyi başardık. Esnafımız kazanıyor, yüzleri gülüyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Her şey Sivrihisar'ımız için" dedi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Nasreddin Hoca, Sivrihisar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10 Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den hakim karşısında - Haber
13:10 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:10 Destici'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı - Haber
13:09 Kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı - Haber
13:09 Kayıp dağcıları AFAD böyle arıyor - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:19:25