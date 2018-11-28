Sivrihisar Cebesini Artık Türkiye Biliyor

19. yüzyılda Ermeni ustalar tarafından günümüze kadar aktarılan ve unutulmaya başlanan Sivrihisar
Cebesi, devlet sanatçısı ve cebe ustası Metin Altay
girişimleriyle Trabzon
Cebesine rakip oldu.
Devlet sanatçısı ve cebe ustası Metin Altay, Sivrihisar Cebesinin revaçta olduğunu ve artık Türkiye
'nin tanıdığını belirterek, "Sivrihisar Cebesinin 1600 yıllık bir geçmişi var. Ermeni ustaların yapıp günümüze getirdikleri bir örgü. Bir dönem tamamen unutulmaya yüz tutmuştu. Ben ve iki oğlumun gayreti ile bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Türkiye artık Sivrihisar Cebesini tanıdı. Trabzon Cebesine rakip olmaya başladı" dedi.
Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını aktaran Altay, " Ankara
, Kütahya
, Simav
, Beypazarı
, Polatlı
yanı sıra birçok il ve ilçeden yoğun olarak sipariş alıyoruz. Taşlı setlere çok talep arttı. Elmaslı cebe modellerimiz çok talep görüyor. Bunun yanında küpe, yüzük ve kolye gerdanlıklar çok beğeniliyor. Ayrıca klasik modellerimizin üretimine de devam ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Altay,Türkiye,Sivrihisar
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:45