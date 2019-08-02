Haberler» Yaşam» Haber

Sivrihisar'da açık hava sinemaları başladı

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema geceleri başladı.

02.08.2019 10:44 Sivrihisar'da açık hava sinemaları başladı
Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema geceleri başladı.

İlk gösterimini Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmi ile yapan Sivrihisar Belediyesi unutulmaz bir geceye imza attı. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği gecede yıldızların altında keyifli bir sinema keyfi yapma fırsatı bulan vatandaşlar böylesine güzel bir etkinliğe imza attığı için Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmi ile ilk gösterimini gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ayrıca açık hava sinema alanını dolduran vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikramında da bulundu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Vatandaşlarımızla birlikte eski nostalji günlerini yaşayarak açık hava sinemalarında buluştuk. Keyifli bir ortamda geçen gecede vatandaşlarımızın ilgisinin yüksek olması da bizleri memnun etti" dedi.

Sivrihisar Belediyesi Açık Hava Sinema Geceleri 8 Ağustos günü Vizontele filmi ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

Somuncu Baba, Sivrihisar, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:27   Eşine inat kahvenehaneyi tek başına işletip patron oldu
12:22   Şuhut'ta Cami, Çocuk ve Aile Buluşması
12:20   AK Parti'den Millet Bahçesi için Büyükşehir'e sert eleştiri
11:57   Balkan Göçü' nün 30'ncu yılını anma etkinlikleri
10:57   Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları, Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti
10:56   Emet'te Emniyet Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi
10:55   KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret