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Sivrihisar'da bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı

Sivrihisar Belediyesi tarafından kurulan ve bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı.

07.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:44 Sivrihisar'da bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı
Sivrihisar Belediyesi tarafından kurulan ve bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı.

8 farklı branşta açılan atölyelerde çalışmaların başladığı 'El Sanatları Atölyelerinde' bayanlar eğitimlerini sürdürüyor. Filografi, doll art bebek, cam sanatları, ebru sanatı, rölyef, seramik, dikiş ve kuyum atölyelerinde verilen eğitimlerle birlikte el sanatlarını ve hünerlerini geliştiren bayanlar Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye kendilerine bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ettiler.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise yaptığı açıklamada, "2016 yılında hizmet binası içerisinde kurduğumuz el sanatları atölyelerinde yüzlerce kadın çalışmalara katılarak eğitim alıyorlar. Halkımız ile bir arada çalıyor ve birlikte üretmeye devam ediyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine, üretime kazandırılmalarına ve ekonomik özgürlerini sağlamalarına destek oluyoruz. Kadınlarımızın üretimlerini kazanç sağlamalarına destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Yaşam

Kaynak: İHA

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