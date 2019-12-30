Haberler » Yaşam » Sivrihisar'da karla mücadele tüm hızıyla sürüyor - Haberler

Sivrihisar'da karla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:04 Sivrihisar'da karla mücadele tüm hızıyla sürüyor
Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe merkezinde bulunan ana yollar, ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, diğer taraftan da kar küreme çalışmaları devam ettirdi. Özellikle, hastane, okul, cami ve ana yollarda yapılan çalışmalarda; 1 greyder, 1 büyük kepçe, kepçe, 3 traktör tuzlama ekipmanı ile Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşları mağdur etmemek için yoğun çaba harcıyor. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Sabah, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:56   Libya tezkeresi Meclis'te - Haberler
17:55   (Özel) Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Haberler
17:54   Kitap sevgisi okul duvarlarını renklendirdi - Haberler
17:51   Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti - Haberler
17:44   Mersin'de dolu yağışı yolları beyaz örtüye bürüdü - Haberler
17:25   Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
16:00   Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
30.12.2019 18:06:12