Sivrihisar'da Kosgeb Girişimcilik Kursu Açıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:18



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:18

Sivrihisar halkının kalkınması, ilçede iş imkanı sağlanması ve verilen desteklerden vatandaşların yararlanabilmesi adına Sivrihisar Belediyesi ve Kosgeb iş birliği ile Kosgeb Girişimcilik kursları açıldı.Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün desteği ile 2016 ve 2017 yıllarında açılan 5 Kosgeb kursundan 150 kursiyer yararlanarak sertifikalarını alırken kişi başı 50 bin TL hibe ile 7 milyon 500 bir liralık kaynak imkanı sağlandı. Yapılan açıklamada, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Genç Çiftçilere 30'ar bin liralık hibe sağlayacak 2017 yılı programı Sivrihisar'da çeşitli yollarla duyurulmuş ve ilçeden çok sayıda başvuru olmuştur. İlçe genelinde 28 genç çiftçi arıcılık, ipek böcekçiliği, mantarcılık, kanatlı, büyükbaş, küçükbaş konularında yazdıkları projeler kabul edilmiş olup Eskişehir ve ilçeleri içerisinde Genç Çiftçi Projesi programından en fazla yararlanan ilçe "Sivrihisar" olmuştur. Sivrihisar'da yaşayan Canan Damlaca ve Şirin Çakar, Kosgeb hibesinden yararlanarak Yöresel Yemekler Restoranı açmış ve Sivrihisar'ın ilk kadın girişimcileri olmuşlardır. Yerel ve bölgesel kalkınmanın önemini bilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, her zaman Sivrihisar'ın kalkınması ve bu yolda ilçe vatandaşlarının bilinçlenmesi için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Daha çok proje katılımının ve bu şekilde başarıların olması temennisiyle ilçemize hayırlı uğurlu olmasını dileriz" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR