30.06.2019 19:42
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Sivrihisar'da Mustafa Ceceli coşkusu

Sivrihisar

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli unutulmaz bir akşam yaşattı.

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sivrihisar Belediyesi Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen şarkıları ile Sivrihisar'da sahne alan Musta Ceceli hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Sahnesinde festival için Şili'den gelen Halk Dansları topluluklarına da yer veren Ceceli muhteşem bir konsere imza attı. 60 bin civarında vatandaşın katıldığı konserde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Sivrihisar ve festival anısına Ceceli'ye hediye takdim etti. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli de Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye kendisini sevenleriyle buluşturduğu için teşekkür etti.

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Kaynak: İHA
Sanat festivali , Nasreddin Hoca , Sivrihisar , Mustafa Ceceli , Güncel

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