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Sivrihisar'da 'Öğretmenler Günü' kutlandı

Eskişehir'in Sivrihisar slçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen programla kutlandı.

24.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:46Sivrihisar'da 'Öğretmenler Günü' kutlandı
'in slçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen programla kutlandı.

Sivrihisar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlamalara Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü,

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu ve protokolün yanı sıra öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programında, Türk Tarih Kurumu tarafından öğretmenler ve eğitim şehitleri adına hazırlanan izlendi. Ardından Cumhuriyet İlkokulu ve Sıdıka Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oyunlar sergilendi. Yıl içerisinde emekli olmuş öğretmenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verilirken, yapılan hediye çekilişi ile de çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programda konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Çocuklarımıza hayal kurmayı öğreten ve hayallerine ulaşabilmeleri yolunda yol arkadaşı ve ilham kaynağı olan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi ancak eğitim ve öğretim ile mümkün olabilir. Bu nedenledir ki Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Başta Başöğretmen Atatürk ve eğitim yolunda şehit düşen öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün burada bulunan, ilçemizde görev yapmakta olan tüm öğretmenlerimize bilgi ve tecrübeleri ile Sivrihisar'a kattıkları değer için tüm Sivrihisarlılar ve şahsım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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