Sivrihisar Eğitim Vakfı'ndan Başkan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar
Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette Vakıf Başkanı Naci Şakar ve yönetimi, Başkan Ataç'a vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler verirken sağladığı katkılardan ötürü de kendisine teşekkür etti. Şakar ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, "Çok başarılı çalışmalar sergileyen, Tepebaşı'nın ismini ülkemiz dışında duyuran, övünç duyduğumuz Ahmet Ataç'ı ziyaret etmek istedik. Kendisine her vesilede yanımızda olduğu için şükran duyuyoruz ve teşekkür etmek istedik" şeklinde konuştu.
Ziyaretlerden ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkürlerini ileterek başarı dileklerini sundu.
Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Sivrihisar,Ahmet Ataç,Tepebaşı
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:40