Sivrihisar renkleniyor

Sivrihisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Sivrihisar daha da güzelleşiyor.

Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda daha güzel bir Sivrihisar yaratılabilme adına ummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Ermeni Kilisesi ve Türkiye'nin ilk açık hava Müzesi etrafında çiçeklendirme çalışmaları yürüten belediye ekipleri ana caddelerde ve sokaklarda ise ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "İlçemizi tarihi ve turistik açıdan zenginleşmeye devam ederken, bizlerde bu alanları daha cazip, kolay erişilebilir hale getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.