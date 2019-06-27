27.06.2019 17:01
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali

Eskişehir'de düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Eskişehir 'de düzenlenen " Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile beraberindeki KKTC, Slovakya , Bosna Hersek, Şili , Bulgaristan ve Polonya 'dan halk oyunları ekipleri, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Yüzügüllü ve beraberindekiler, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak 'ı makamında ziyaret etti.
Kent merkezinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında, halk dansları ekipleri gösteri sundu.
Sivrihisar ilçesindeki festivalde, sanatçılar Mustafa Ceceli , Ziynet Sali ve Cem Belevi sahne alacak. Sergi, yarışma, workshop gibi etkinliklerin de düzenleneceği festival, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
Eskişehir , Sanat festivali , Nasreddin Hoca , Sivrihisar , Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
17:01 Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali
16:16 Batman ve Mardin'de etçil çekirge görüntülendi
16:02 "Varilli minare" ilgi çekiyor
15:08 Sosyal hayata katkı sunan el emeği göz nuru ürünler sergilendi
15:04 Seyircisi ile yaşayan sanat: Tiyatro
14:47 Stajyer sağlıkçılar çocuk hastalar için palyaço oldu
14:15 Bursa'da "Dondurma ve Çocuk&Gençlik Festivali"