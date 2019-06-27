Eskişehir
'de düzenlenen " Sivrihisar
Uluslararası Nasreddin Hoca
Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
ile beraberindeki KKTC, Slovakya
, Bosna Hersek, Şili
, Bulgaristan
ve Polonya
'dan halk oyunları ekipleri, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Yüzügüllü ve beraberindekiler, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
'ı makamında ziyaret etti.
Kent merkezinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında, halk dansları ekipleri gösteri sundu.
Sivrihisar ilçesindeki festivalde, sanatçılar Mustafa Ceceli
, Ziynet Sali
ve Cem Belevi
sahne alacak. Sergi, yarışma, workshop gibi etkinliklerin de düzenleneceği festival, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.