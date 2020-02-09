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Sivrihisarlılardan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Sosyal, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve dernek üyelerini ağırladı.

09.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:36Sivrihisarlılardan Başkan Ataç'a ziyaret
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sosyal, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve dernek üyelerini ağırladı.

Sivrihisar Sosyal, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, bizim hemşehrimizdir, Sivrihisarlıdır. Zaman zaman da kendisini ziyaret ediyoruz. Başkanımızla Eskişehir'le, Sivrihisar'la ve derneğimizin faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Arslan ve beraberindekilere dernek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sonra erdi. - ESKİŞEHİR

İsmail Arslan, Sivrihisar, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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