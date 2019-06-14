Sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarına başlandı

Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar, 4 ekiple gerçekleşiyor. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan 16 mahalle ve merkeze uzak 83 mahallede düzenli olarak ilaçlama yapılacak.

Sıcak günlerde vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi amacıyla belirlenen periyot kapsamında çalışmalar yürütülecek. Ayrıca hafta sonu vatandaşların piknik yapmak üzere tercih ettiği aynı zamanda turizm açısından çok fazla ziyaretçinin geldiği Birgi-Bozdağ- Gölcük mahallelerinde ise her hafta ilaçlama yapılacak.