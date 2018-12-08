Sixers, Butler ile Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia
76ers, konuk olduğu Detroit Pistons
'ı 117-111 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Philadelphia Sixers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons'ı 117-111 yendi.
Sezonun 18'inci galibiyetine ulaşan Sixers'ta Jimmy Butler
38 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 14 ribaunt, Mike Muscala ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz
ise süre aldığı 4 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.
Bu sezonki 10'uncu mağlubiyetini alan Pistons'ta Blake Griffin
31 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Andre Drummond
21 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Cedi Osman
'ın 10 sayısı galibiyete yetmedi Sacramento Kings
, sezonun 13'üncü galibiyetini, deplasmanda Cleveland Cavaliers
'ı 129-110 mağlup ederek aldı.
Kings'te De'Aaron Fox
30 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken, Buddy Hield 25, Marvin Bagley 17, Bogdan Bogdanovic
15 sayıyla skora destek verdi.
Bu sezon 20'nci kez kaybeden Cavaliers'ta Jordan Clarkson
26, Collin Sexton 23 sayı, Alec Burks ise 22 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak 32 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar Charlotte
Hornets- Denver Nuggets
: 113-107
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117 Orlando
Magic- Indiana
Pacers: 90-112 Brooklyn
Nets- Toronto Raptors
: 106-105
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 110-129
Chicago Bulls- Oklahoma City Thunder
: 114-112 New Orleans
Pelicans- Memphis Grizzlies
: 103-107 San Antonio
Spurs- Los Angeles Lakers
: 133-120 Phoenix
Suns- Miami Heat
: 98-115
Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 95-105
Philadelphia,Detroit Pistons
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:47