Sixers, Butler ile Kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Philadelphia
Sixers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons
'ı 117-111 yendi.
Sezonun 18'inci galibiyetine ulaşan Sixers'ta Jimmy Butler
38 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 14 ribaunt, Mike Muscala ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz
ise süre aldığı 4 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.
Bu sezonki 10'uncu mağlubiyetini alan Pistons'ta Blake Griffin
31 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Andre Drummond
21 sayı ve 10 ribauntla oynadı.
Sacramento Kings
, sezonun 13'üncü galibiyetini, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 129-110 mağlup ederek aldı.
Kings'te De'Aaron Fox
30 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken, Buddy Hield 25, Marvin Bagley 17, Bogdan Bogdanovic
15 sayıyla skora destek verdi.
Bu sezon 20'nci kez kaybeden Cavaliers'ta Jordan Clarkson
26, Collin Sexton 23 sayı, Alec Burks ise 22 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak 32 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 110-129
Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 95-105
Philadelphia,Detroit Pistons
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:58