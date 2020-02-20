SİYAD kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adaylar da belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 52. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni'nde Onur Ödülleri'nin oyuncu Zuhal Olcay ile belgesel sinemacı Thomas Balkenhol'a, Emek Ödülleri'nin ise İZ TV kurucusu Coşkun Aral ile Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi'ne emek vermiş Sinema Televizyon Bölümü mezun ve öğrencilerine verileceğini açıkladı.

2019 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, 26 Mart'ta Cemal Reşit Rey salonunda gerçekleştirilecek olan törende açıklanacak.

SİYAD Onur Ödülü sahipleri:

Zuhal Olcay: 1957 İstanbul doğumlu olan Olcay 1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Bir sene Londra'da eğitim gördü. İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı. Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Martı'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988'de Balkon'daki Irma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita müzikalinde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. 1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya'da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı. En Son Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak imzalı Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde rol aldı.

Thomas Balkenhol: 1950 yılında Almanya'da doğan Balkenhol; 1977 yılında Münih Film Okulu HFF, belgesel bölümünden mezun oldu. ODTÜ GİSAM'da (Görsel, İşitsel, Sanatlar Araştırma ve Uygulama merkezi) öğretim görevlisi olarak uzun yıllardır çalışan ve birçok film ve belgeselde kurgucu olarak imzası bulunan Balkenhol; İz, İki Dil Bir Bavul ve Sonbahar filmlerinin kurgusuyla en iyi kurgu ödüllerinin de sahibidir. Belgesel ve kurgu konularında çok sayıda atölye çalışması gerçekleştirmiş ve Yeni Sinema dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde belgesel kurgusu üzerine makaleleri yayınlanmıştır.