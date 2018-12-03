Siyah akan Karasu Çayın'dan numune alındı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:06

Siyah akan Karasu Çayın'dan numune alındıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Karasu Çayının siyah akması nedeniyle İslahiye Belediyesi ve Tarım, Orman İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nda artan kirlilik nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Belediye zabıta ekipleri, simsiyah akan çaydan numune alıp, analiz için Gaziantep'e gönderdi.Karasu Çayının siyah aktığını gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, İslahiye Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Sudan numuneler alan zabıta ekipleri, suyun analiz edilmesi için numuneyi Gaziantep'e gönderdi.Çay suyundan numune alan zabıta ekipleri, suyun siyah aktığını vatandaşlar ihbar ettiğini, çay suyundan numune aldıklarını ve analiz için Gaziantep'e göndereceklerini söyledi.Bölge sakinleri ise, suyun kaynağına baktıklarını içecek kadar temiz olduğunu ancak geçtiği Nurdağı bölgesinden sonra kirlendiğini ve simsiyah aktığının altını çizdiler.