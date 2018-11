Siyah Beyazlı Sdü'lülerden Eğitime Destek Kampanyası

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:27



Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) öğrenim gören Süleyman Seba Üni BJK Üyesi öğrenciler, kentte yardım ve desteğe ihtiyacı olan köy okulları ve öğrenciler için 'Onlar bizim geleceğimiz' başlığı altında anlamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında köyleri gezerek ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilerin tespitini yapan üniversiteliler, kendi imkanlarıyla yardım ve destek toplayıp, onlara katkı sağlıyor.Isparta'da 2011 yılından bu yana aktif olarak köy okullarına destek olma mücadelesi veren siyah beyazlı takıma gönül veren üniversiteliler, bu çalışmayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.Isparta kent merkezindeki Kafeler Caddesi ve SDÜ Doğu Yerleşkesi'ndeki kantinler bölgesinde stant açarak, öğrenci arkadaşları, vatandaş ve esnaflardan karınca kararınca destek alan Süleyman Seba Üni BJK Üyeleri, topladıkları yardım ve destekleri minik öğrenci kardeşlerine ulaştırıyor.Son olarak Şarkikaraağaç ilçesinde bir köy okuluna yardımda bulunan grup adına konuşan üyelerden Ceylan Arslan, "Bu sene Şarkikaraağaç'taki bir köyde 19 öğrenci kardeşimize yardım ve destekte bulunduk. Burada yaptığımız stant çalışmalarının yanı sıra esnaflardan da destek aldık.Bu çalışmalarımızın devam gelecek, her sene devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi."Soğukta stant bekledik, hasta olduk ama yılmadık"Yaklaşık 4 yıldan bu yana Çarşı Isparta grubu içerisinde yer aldığını dile getiren Arslan, "Bunlar, köy okulları kampanyası çalışmaları bizim için geleneksel hale gelmiş olan çalışmalar. Bu çalışma, bizim her yıl düzenlenen köy okulu yardım kampanyası çalışmalarımızdan olacak. Geçen yıl Sütçüler ilçesinde bir okula gitmiştik. Orası için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini'nde yaklaşık 20 gün süreyle, kendimiz için hiçbir çıkar gözetmeksizin stant açtık. Gerek ben, gerek arkadaşlarımız ve başkanımız, sürekli yardım toplamak için stantlarda bekleyerek, soğuğa aldırış etmeden çalıştık. Hatta hasta olan arkadaşlarımız da oldu ama biz yine de gönüllü olarak burada çalıştık, çalışıyoruz" diye konuştu."Miktar çok büyük değil belki ama beklediğimizi bulduk"Açtıkları stantlarda toplanan yardımlarla ilgili konuşan Arslan, "Bu sene yaklaşık 1 hafta boyunca Kafeler Caddesi'nde ve belirlenen bazı kafelerde stant açtık. SDÜ Doğu Kampüsü'ndeki GSF kantini önünde de stant açtık. Burada yaptığımız çalışmalarda, yüklü miktarda para toplandı diyemem belki ama öğrenci arkadaşlarımızın karınca kararınca yaptıkları yardım ve desteklerle beklediğimizi bulduk" şeklinde konuştu.Arslan, bu çalışmalara imkanları dahilinde ilk olarak Isparta ve Akdeniz bölgesinden başladıklarını ancak, sonraları Türkiye genelindeki farklı illerde de aynı şekilde devam etmek istediklerini iletti,"Onların da rahat okumaya hakkı ve ihtiyacı var"Arslan konuşmalarının sonunda şu görüşlerde bulundu; "Biz, bugün burada rahat bir şekilde okuyabiliyorsak, onların da buna hakkı ve ihtiyacı var diye düşünüyoruz. Bu hakkı onlara belki biz, belki devlet büyüklerimiz de her şekilde yardım ve destek yapmaya açık ve hazır olmalılar" ifadelerini kullandı. - ISPARTA