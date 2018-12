Siyah-beyazlıların 'No: 1903'ü Uluslararası Arenada En İyi Seçildi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:57



Yüksek Mimar Feza Koca'nın tasarım ve uygulamasını yaptığı, BJK No: 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri projesi, bir yılda 4 ödüle birden layık görüldü. Proje, ilkte Avrupa 'da, ardından da uluslararasında en iyi seçildi.Dünya'da inşaatın oscarları olarak nitelendirilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) 22'nci kez sahiplerini buldu. Sadece en iyilerin yarışmasının hedeflendiği ve uluslararası arenada dikkat çeken törenlerin bu seneki adresi İngiltere oldu. Tasarımını Yüksek Mimar Feza Koca'nın yaptığı, BJK No: 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde 2 ödülün sahibi oldu. Öncesinde 25 Ekim'de Avrupa'da 'İç Alanda Karma Kullanım', 'İç Alanda En İyi Karma Kullanım' olmak üzere iki kategoride dereceleri toplayan proje, bu kategorilerde uluslararası alanda birinciliğe sahip oldu. Koca'ya ödülünü Birleşik Krallık parlamento üyesi Rt.Hon. John Thurso takdim etti.GÜNDÜZ AVRUPA GECE DÜNYA BİRİNCİLİĞİUluslararası Gayrimenkul Ödülleri, Afrika , Asya-Pasifik, İngiltere ve ABD ilk sırada olmak üzere 10 coğrafi bölgede, nitelikli konut ve ticari gayrimenkul projelerinin geliştiricilerini, mimarlarını ve iç mimarlarını ödüllendirdi.Ülkelerinde başarılı performans gösteren gayrimenkul danışmanlarının da ödüllendirildiği organizasyonla ilgili Koca, "Benim gibi ilk kez ve tek projeyle katılımlarda ödül almanın çok zor olduğunu söylüyorlar. Bu ödüllerle birlikte, Londra 'dan Türkiye 'ye 4 ödül getirmiş oldum. Gündüz Avrupa birinciliği, gece ise düzenlenen gala yemeğinde dünya birinciliği ödülünü almanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.GECEDE ÖDÜL ALAN TEK TÜRK OLDUMimar Feza Koca, gecede ödül alan tek Türk olduğunu kaydederek, "Siyah-beyazlılar tarafından NO: 1903 olarak adlandırılan tesisimiz, İstanbul Akatlar'da Mart 2017'de açıldı. Tesisin tasarım, projelendirme ve uygulama işleri ise Elips Tasarım Mimarlık firması tarafından 12 ayda tamamlandı" dedi. - İstanbul