Haberler » Güncel » Siyah çarşaf giyerek kuyumcuyu soymaya çalışan kişi tutuklandı - Haber

Siyah çarşaf giyerek kuyumcuyu soymaya çalışan kişi tutuklandı

Erzincan'da, siyah çarşaf giyerek kuyumcu dükkanını silahla soymak istediği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:59
'da, siyah çarşaf giyerek kuyumcu dükkanını silahla soymak istediği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına siyah çarşafla müşteri kılığında girerek soygun gerçekleştirmek isteyen ve arbede sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nedim V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince silahlı yağma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Siyah çarşaf giyen Nedim V, dün akşam saatlerinde Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gittikten sonra yanındaki silahı doğrultarak vitrindeki altınları istemiş ve ikili arasında yaşanan arbede sonucu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Siyah çarşaf giyerek kuyumcuyu soymaya çalışan kişi tutuklandı

Fevzipaşa, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:41  Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın
20:40  Takla atan otomobildeki çift yaralandı
20:38  Ukrayna'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı şüphelisi ev hapsinde kalmaya devam edecek
20:36  Koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2)
20:36  İzmir'deki darbe girişimi davasında istinaf duruşması devam etti
22.01.2020 20:45:23