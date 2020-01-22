Siyah çarşaf giyerek kuyumcuyu soymaya çalışan kişi tutuklandı

Erzincan
'da, siyah çarşaf giyerek kuyumcu dükkanını silahla soymak istediği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da Fevzipaşa
Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına siyah çarşafla müşteri kılığında girerek soygun gerçekleştirmek isteyen ve arbede sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nedim V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince silahlı yağma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Siyah çarşaf giyen Nedim V, dün akşam saatlerinde Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gittikten sonra yanındaki silahı doğrultarak vitrindeki altınları istemiş ve ikili arasında yaşanan arbede sonucu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.