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Siyah Maskeler Koronavirüs Karşı Ne Kadar Etkili?

Siyah maske koronavirüs salgını sonrasında en çok satılan ürünlerden bir tanesiydi. Koronavirüs mücadele kapsamında uzmanlar, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiği konusunda, evden çıkılması gerekirse mutlaka maske kullanılması gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Siyah Maskeler Koronavirüs Karşı Ne Kadar Etkili?
Siyah maske koronavirüs salgını sonrasında en çok satılan ürünlerden bir tanesiydi. Koronavirüs mücadele kapsamında uzmanlar, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiği konusunda, evden çıkılması gerekirse mutlaka maske kullanılması gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların çoğu, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olması nedeniyle, evlerinde çıkarken siyah maske kullanmayı tercih ediyor. Peki, siyah maske Corona virüsünden korunmada ne kadar etkili?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, vatandaşların siyah maske kullanmaları, siyah maskelerin Corona virüsüne karşı ne kadar etkili olabileceği ile ilgili düşüncelerini belirtti. Pullukçu, siyah maskelerin virüslerden korunmak için yeterli olmadığını, vatandaşların evlerinden çıkarken cerrahi maskeler kullanmaları gerektiğini ifade etti. Bazı firmalar tarafından "nano maske" olarak adlandırılan ve polyester kumaştan üretilerek piyasaya sunulan siyah maskeler, yıkanıp tekrar kullanılabilir olmasından dolayı vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, siyah maskelerin virüslerle mücadelede yeterli korumaya sahip olmadıklarını ifade ediyor. Siyah Maskeler koronavirüs karşısında koruyor mu?

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, en basit şekliyle bir maskenin koruma sağlayabilmesi için burnun üstüne oturması gerektiğini, burun yanlarında hiç boşluk kalmayacak şekilde takılabilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak internetten kolaylıkla alınabilen siyah maskeler, burun üzerine tam olarak oturmuyor ve burun kenarlarında boşluk kalıyor. Pullukçu, sadece bu durumun bile, siyah maskelerin virüslere karşı koruma sağlamadığının bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Bunun yanı sıra hızlı nefes alış-verişlerde siyah maskelerin yüze yapıştığı ve maske takılıyken nefes kontrolü yapıldığında ağızdan çıkan sıcak havanın hissedilir olması da siyah maskelerin Corona virüsüne karşı koruyucu olmadığının göstergeleri. Corona virüsüne karşı koruyucu olan bir maskede, ağızdan çıkan sıcak havanın hissedilmemesi gerektiğini ve damlacıkların maskeden geçmemesi gerektiğini ifade eden Pullukçu, siyah maskelere damlacık damlatıldığında, damlacıkların kolaylıkla geçtiğinin gözlemlenebildiğini de belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde, siyah maskelerin Corona virüsüne karşı koruyucu olmadığı ifade eden Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez de devlet tarafından dağıtılan maskelerin virüslere karşı korunmada çok daha etkin olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Teknoloji
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