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Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi

ABD'de yerel bir televizyonda çalışan kadın sunucu, siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti. Seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterince meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.

28.08.2019 12:22
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi

Oklohoma'da yayın yapan Koco TV'de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli kadın sunucu, hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber sırasında ekrana gelen gorili, yanındaki siyahi sunucu arkadaşı Jason Hackett'a benzetti.

TÜM İZLEYİCİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Kadın sunucu, 'Sanki sana benziyor, evet aslında benziyor' diye yorum yapınca seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterdi. Kadın sunucu, daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.

Gorile benzettiği arkadaşı Jason Hackett ile beraber yayına çıkan Alex Hausden, bu espriyi bilerek yapmadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, TV, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

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