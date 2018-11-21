Siyam İkizleri Peygamber Efendimiz İçin Okudukları Şiirle Herkesi Ağlattı

Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde Mevlid'i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Peygamber Efendimiz için ilk kez sahneye çıkan siyam ikizler Ayşe ve Sema Tanrıkulu, okudukları şiirle duygusal anlar yaşattı.
Türkoğlu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde, Türkoğlu Kaymakamlığı Misak-ı Milli Konferans Salonu'nda Mevlid'i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in konuşmasının ardından 17 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Hazreti Muhammed
için yazılmış "Faran Dağlarında Açan Sevgili" adlı şiiri seslendirdi.
Peygamber Efendimiz için ilk kez sahneye çıkan Tanrıkulu kardeşlerin bir bedeninden çıkan iki sesle söyledikleri şiirler duygusal anlar yaşattı.
Programın ardından kardeşler, yaptığı açıklamada, peygamber aşkı için ilk kez sahneye çıktıklarını söyledi.
Programda şiir okuduklarını dile getiren Tanrıkulu kardeşler, "Programda Peygamber Efendimizi anlatan şiiri okuduk. Biz de duygulu anlar yaşadık." ifadelerini kullandı.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş
da Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşlerin seslendirdikleri şiirle duygusal anlar yaşattığını söyledi.
Kardeşleri Peygamber sevgisinden dolayı tebrik eden Okumuş, "Bu güzel kızlarımız okudukları güzel şiirle salondaki vatandaşlarımızı ağlattı. Şiirlerinde Peygamber Efendimizi anlattılar. Bizler de belediye olarak her zaman Ayşe ve Sema ikizlerimizin yanındayız." dedi.
Kaymakam Gürbüz Saltaş
ile diğer ilgililerin de katıldığı program, belediyenin pilav ikramıyla sona erdi.
Kahramanmaraş,Türkoğlu
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:07