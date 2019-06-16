16.06.2019 14:01
Haberler»Güncel » Haber

Siyam ikizleri: "Sınavlarımız iyi geçti"

Siyam ikizleri: "Sınavlarımız iyi geçti"

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, katıldıkları YKS'nin ikinci oturum sınavının iyi geçtiğini söylediler.

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, katıldıkları YKS'nin ikinci oturum sınavının iyi geçtiğini söylediler.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2. turu yapılan Alan Yeterlilik Testi Sınavı'nı (AYT) tamamladı. Sınav sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, "Heyecan vardı ama dünkü gibi değildi. Güzel geçti. İnşallah İlahiyat Fakültesini kazanacağız. Sınava kolay da diyemem, zor da diyemem. Ama iyi geçti" diye konuştular.

Sınav çıkışında kendilerine yardımcı olan polis memurları ve sınav görevlilerine teşekkür eden ikizler, dayıları Kemal Yoğun ile birlikte evlerine gittiler. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
onikişubat, türkoğlu, yks, kahramanmaraş, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:13 Kocaeli'de cinayet
15:12 Özcan Deniz'den kafa karıştıran Babalar Günü paylaşımı: Acımadan elimizden alındı!
15:12 DHA DIŞ ? Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı
15:12 Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
15:12 Fenerbahçe Kulübünün borcu 3,5 milyar lira
15:11 Yelken sporcularından kıyı temizliği
15:11 İSTANBUL- DEVLET BAHÇELİ KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜNÜ ZİYARET ETTİ