Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı. Programda konuşan İkizlerden Ayşe Tanrıkulu, "İnsanlar fiziğimize bakıyorlar. Keşke kalbimize bakılsa o olgunluğu, o merhameti görecekler. İkiz olmak, engelli olmak ayıp değil. Allah, bu bedeni bize bahşetmiş" dedi.

"İNSANLAR FİZİĞİMİZE BAKIYOR, KEŞKE KALBİMİZE BAKILSA"

Programı izlemeye gelen engellilerden mücadele etmelerini isteyen Ayşe Tanrıkulu, "İnsanlara değer verdikçe fiziğimize bakıyorlar aslında. Keşke kalbimize bakılsa o olgunluğu, o merhameti görecekler. İkiz olmak, engelli olmak ayıp değil. Allah, bu bedeni bize bahşetmiş. Güzelliği fark etmek güzel. Hiçbiriniz engelli değilsiniz, sadece özel ve değerlisiniz. Siz bu dünyaya örnek olarak geldiniz" dedi.

AYŞE TANRIKULU: BİZ HEP SAVAŞMAYI TERCİH ETTİK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans programı öğrencisi olan ancak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Senatosu'nun kararıyla özel öğrenci statüsünde KSÜ İlahiyat Fakültesi'nde eğitimlerine devam siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da bir konuşma yaptı.

Ayşe Tanrıkulu, siyam ikizleri olarak Türkiye'de tek olduklarını, dünyada ise çok az olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz hep savaşmayı tercih ettik. Allah yolunda gitmeyi tercih ettik. Gerçekten bu hayat yalan ve fani bir dünya. Mesela ağladığımızda veya üzüldüğümüzde mutlu olabilmek için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz o an. Yani ağlamak yerine bu fani dünyada ne yaparsak mutlu oluruz. Kimsenin sözüne, sizi kıracak sözlerine sakın üzülmeyin. Kalbiniz sizin için değerlidir ve Allah katında özelsiniz."