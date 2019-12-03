Haberler » Güncel » Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor - Haber

Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, özel öğrenci statüsünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İsmail Kurtul İlahiyat Fakültesi'nde okumanın mutluluğunu yaşıyor.

03.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:28Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor
'ın ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, özel öğrenci statüsünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İsmail Kurtul İlahiyat Fakültesi'nde okumanın mutluluğunu yaşıyor.
3 Aralık Dünya Engelliler Günün nedeniyle Belediyesince bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan siyam ikizi kardeşler, hayat hikayelerini anlattı. Programa kendilerini davet eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'a teşekkür eden ikizlerden Ayşe Tanrıkulu, bugünün kendileri ve bütün engelliler için güzel ve özel olduğunu söyledi.
Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Tanrıkulu, aslında engellilik kavramının kafalarda bittiğini belirtti. Türkiye'de tek, dünyada da çok az olduklarını dile getiren Tanrıkulu, hep mücadeleyle hayatlarını sürdürdüklerini ifade etti. Tanrıkulu, "Biz hep savaşmayı tercih ettik. Ağlamak yerine gülmeyi tercih ediyoruz. İnsanların kırıcı sözlerine üzülmeyin. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Belki fiziksel olarak biraz engelliyiz ama fiziksel engellimize değil, kalbimize bakılmasını istiyoruz. Türkiye ve insanları güzel. Bu ülkede de yaşamaktan çok mutluyuz." dedi.
Üniversiteli olup insanlara faydalı olmayı çok istediklerini anlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti:
"Biz eğitimli olmayı çok istedik. Üniversite okumayı çok istedik. Bu biraz zor oldu, kolay olmadı. İnsanlar, 'Engellisiniz, oturun evinizde' dediler ama biz başarmayı tercih ettik. Mücadele etmeyi tercih ettik. Üniversite sınavına girdik. Umudum kalmamıştı. Bizden bir şey olmaz sanmıştık. Düşük puan almıştık. Hep dua ettik. Allah imdadımıza yetişti. Cumhurbaşkanımız ve Valimiz çok yardım etti. Bize sahip çıktılar."
Down sendromlu çocuklarla da zaman geçiren siyam ikizleri duygusal anlar yaşadı.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise Kahramanmaraş'ta hem kurumlar hem de belediyeler olarak özellikle engellilere yönelik hizmeti artırabilmenin çabası içinde olduğunu belirtti. Engellilere hizmet için kurulan dernek ve kuruluşların temsilcilerini tebrik eden Özkan, aslında en büyük engelin insani hasletlerden uzaklaşma olduğunu söyledi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de yakın bir zamanda yaptıkları Engelliler Bakımevi'nin açılacağını, down sendromlu çocuklar için de yaptıkları rehabilitasyon merkezinin de kısa sürede hizmete alınacağını aktararak engellilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Türkoğlu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:06 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haber
18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:15:32