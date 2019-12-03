Haberler » Güncel » Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor - Haber

Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, özel öğrenci statüsünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İsmail Kurtul İlahiyat Fakültesi'nde okumanın mutluluğunu yaşıyor.

03.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:53
'ın ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, özel öğrenci statüsünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İsmail Kurtul İlahiyat Fakültesi'nde okumanın mutluluğunu yaşıyor.
3 Aralık Dünya Engelliler Günün nedeniyle Belediyesince bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan siyam ikizi kardeşler, hayat hikayelerini anlattı. Programa kendilerini davet eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'a teşekkür eden ikizlerden Ayşe Tanrıkulu, bugünün kendileri ve bütün engelliler için güzel ve özel olduğunu söyledi.
Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Tanrıkulu, aslında engellilik kavramının kafalarda bittiğini belirtti. Türkiye'de tek, dünyada da çok az olduklarını dile getiren Tanrıkulu, hep mücadeleyle hayatlarını sürdürdüklerini ifade etti. Tanrıkulu, "Biz hep savaşmayı tercih ettik. Ağlamak yerine gülmeyi tercih ediyoruz. İnsanların kırıcı sözlerine üzülmeyin. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Belki fiziksel olarak biraz engelliyiz ama fiziksel engellimize değil, kalbimize bakılmasını istiyoruz. Türkiye ve insanları güzel. Bu ülkede de yaşamaktan çok mutluyuz." dedi.
Üniversiteli olup insanlara faydalı olmayı çok istediklerini anlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti:
"Biz eğitimli olmayı çok istedik. Üniversite okumayı çok istedik. Bu biraz zor oldu, kolay olmadı. İnsanlar, 'Engellisiniz, oturun evinizde' dediler ama biz başarmayı tercih ettik. Mücadele etmeyi tercih ettik. Üniversite sınavına girdik. Umudum kalmamıştı. Bizden bir şey olmaz sanmıştık. Düşük puan almıştık. Hep dua ettik. Allah imdadımıza yetişti. Cumhurbaşkanımız ve Valimiz çok yardım etti. Bize sahip çıktılar."
Down sendromlu çocuklarla da zaman geçiren siyam ikizleri duygusal anlar yaşadı.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise Kahramanmaraş'ta hem kurumlar hem de belediyeler olarak özellikle engellilere yönelik hizmeti artırabilmenin çabası içinde olduğunu belirtti. Engellilere hizmet için kurulan dernek ve kuruluşların temsilcilerini tebrik eden Özkan, aslında en büyük engelin insani hasletlerden uzaklaşma olduğunu söyledi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de yakın bir zamanda yaptıkları Engelliler Bakımevi'nin açılacağını, down sendromlu çocuklar için de yaptıkları rehabilitasyon merkezinin de kısa sürede hizmete alınacağını aktararak engellilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Türkoğlu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08 Trump: "ABD, İran'daki protestocuları destekliyor" - Haber
20:07 İstanbul türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı farkındalık için yüzdü - Haber
20:06 Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın" - Haber
20:02 36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü - Haber
20:01 Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:16:20