Haberler » 3. Sayfa » Siyanür ile intihar eden genç son yolcuğuna uğurlandı - Haberler

Siyanür ile intihar eden genç son yolcuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde siyanür içerek intihar eden genç, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanırken, cenaze namazını akrabası kıldırdı.

07.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:41Siyanür ile intihar eden genç son yolcuğuna uğurlandı
'nın ilçesinde siyanür içerek intihar eden genç, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanırken, cenaze namazını akrabası kıldırdı.

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir alamayan ailesi evine gitmiş, ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenilmişti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde Otopsisi yapılan genç toprağa verilmek için Tabakhane Mahallesinde bulunan Çiftlik Camisine getirildi. Öğlen namazını müteakip Çetin için cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına çok sayıda sevenleri katılırken, cenaze namazını akrabası kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Ali Çetin, Erenler Merkez Mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:18 Cerrahlar böbrek nakil operasyonlarını canlı yayında izledi (2) - Haberler
16:18 Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı - Haberler
16:16 Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2) - Haberler
16:16 Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
16:15 Ticaret Bakanı Pekcan: "Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. - Haberler
16:10 İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi - Haberler
15:31 Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı - Haberler
14:57 Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız - Haberler
14:40 Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü - Haberler
14:39 Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar - Haberler
7.12.2019 16:28:00