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Siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Antalya'da siyanür zehirlenmesi sonucu olan Şimşek ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

11.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:57Siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaret

Valisi Okay Memiş, 'da siyanür zehirlenmesi sonucu olan Şimşek ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Baba Canip Şimşek'i teselli eden Vali Memiş, taziye dileklerini iletti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) evlerinde ölü olarak bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek ailesinin cenazeleri dün Erzurum'a getirilerek özel kıyafetli ekipler tarafından yıkanıp, toprağa verildi.

Vali Okay Memiş, siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Selim Şimşek'in babası Canip Şimşek'e taziye ziyaretinde bulundu. Vali Memiş, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve bazı bürokratlarla merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında baba Canip Şimşek'le görüştü. Müftü Sula'nın ettiği duanın ardından babayı teselli eden Vali Memiş, taziye dileklerini iletti. Yaklaşık 20 dakika taziye çadırında kalan Vali Memiş, Şimşek ailesinin her zaman yanında olacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Okay Memiş'in taziye çadırını ziyaret etmesi

-Baba Canip Şimşek ile konuşması

-Vali Okay Memiş'in taziye çadırından ayrılması

-Vali Okay Memiş'in yakınları ile konuşması

-Siyanürle zehirlenen ailenin cenaze namazı

-Afad ekiplerinin çalışması

-Kepçe ile defnedilmesi

SÜRE: 05.32DK. BOYUT: 619 MB

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Okay Memiş, Antalya, Siyanür, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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