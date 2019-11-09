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Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi

Haluk Levent'in Antalya'da siyanürden zehirlenerek ölen 4 kişilik aileden baba Selim Şimşek'le ilgili yaptığı paylaşıma bir eleştiri de eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, ünlü şarkıcıya "Son yorum olmadı, biraz empati lütfen" yorumunu yaptı.

09.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:22

'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in ölü bulunmasının ardından ailenin siyanürden zehirlendiği valilik tarafından doğrulandı. Baba Selim Şimşek'in ölmeden önce maddi sıkıntı çektiği satırlarını yazdığı mektup detayı ise yürek burktu.

BİR ELEŞTİRİ DE CHP'Lİ ESKİ VEKİLDEN GELDİ

Tüm ülkeyi derinden etkileyen olay sonrası ünlü şarkıcı Haluk Levent'in baba Selim Şimşek için yaptığı paylaşım ise eleştiri oklarının hedefi oldu. "Orada eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir" diyen Levent'e bir tepki de eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

"BİRAZ EMPATİ LÜTFEN"

Yarkadaş, yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent'in paylaşımına"Son yorum olmadı. Biraz empati lütfen." yorumunu yaptı.

Haluk Levent'in olayla ilgili yaptığı ilk paylaşım ise şöyleydi:

Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Haluk Levent, Antalya, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
GS Lİ:Her ne olursa olsun kimsenin canına kıyma yetkin yoktur . Baba tabiki suçlu . Sonuçta ailesini yok etti . Haluk levent çok doğru söylemiş
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HALUK LEVENT:HELAL
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HALUK LEVENT:Adamsin çok doğru söz
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