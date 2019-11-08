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Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

İstanbul'un Fatih ilçesinde intihar eden 4 kardeşin Mersin'de yaşayan üvey kardeşleri Sebile İnan ile Nebile Atış, "Hiçbir şekilde bizimle görüşmek istemediklerini, bizden onlara kardeş, onlardan da bizlere abi-abla olmayacağını söylemişler. Kimsesizler mezarlığına gömülmesine razı değiliz, imkanımız olsa cenazeleri buraya getiririz" dediler.

08.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:45

'un Fatih ilçesinde 15 yıldır yaşadıkları evde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin içtikleri siyanürden öldükleri açıklanırken, cenazelerin ise nereye defnedileceği henüz netlik kazanmadı. Yetişkin kardeşlerin, babalarının üçüncü karısından olan 'deki 2 kız kardeşi de hala cenazeleri almak için İstanbul'a gitmedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE YÜZLERİNİ GÖRMEDİK"

Yetişkin kardeşlerin Mersin'de yaşayan kardeşlerinden 2 çocuk annesi Sebile İnan (24), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlerinin öldüğünü salı günü akşam saatlerinde bir yakınından öğrendiğini söyledi. Ölen Yetişkin kardeşlerin, 3 evlilik yapan babaları Mehmet Reşit Yetişkin'in ilk evliliğinden olan çocukları olduğunu belirten Sebile İnan, "Babamın ikinci eşi de ölünce annemle evlenmiş. Bizim önceleri İstanbul'daki çocuklardan haberimiz yoktu. Babam sürekli İstanbul'a gidip geliyordu. Biz hiçbir şekilde onların yüzünü görmedik, sadece babamın gidip geldiğini hatırlıyorum. Babam 2008 yılında vefat etti, onun cenazesinde bile onları görmedik, gelmediler çünkü. 2017 yılında Nebile ablam, Kamuran abla ile sosyal medya üzerinden iletişime geçmiş. Hiçbir şekilde bizimle görüşmek istemediklerini, bizden onlara kardeş, onlardan da bizlere abi-abla olmayacağını söylemişler. Hiçbir şekilde görüşmek istememişler" dedi.

Sebile İnan

"CENAZELERİ ALACAK İMKANIMIZ YOK"

Kendisinin de kirada oturduğunu ve maddi durumunun çok kötü olduğunu anlatan Sebile İnan, "Eşim de çalışmıyor, ev temizliğine giderek çalışıyoruz. Cenazeleri İstanbul'dan alıp gelecek gücümüz yok. Ablamların da durumu iyi değil. Amcamın yapması gerekiyordu, onlar da yapmamışlar. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Şu ana kadar ailemizden cenazeleri almaya giden kimse yok. Duyduğum andan bu yana çok üzülüyorum, ama elimden gelen hiçbir şey yok. Biz onların durumlarının iyi olduğunu sanıyorduk. En azından annelerinin olduğu mezara gömülmesi için mücadele ediyoruz, ama izine rastlayamadık" diye konuştu.

ABLASINI SADECE FOTOĞRAFTAN TANIYOR

Ablası Kamuran Yetişkin'e ait şarkı söylerken çekilmiş fotoğraf göstererek, "Onu sadece bu fotoğrafla tanıyorum" diyen Sebile İnan, "Elimizdeki tek fotoğrafı bu, başka da hiçbir belge ve fotoğrafları yok. Babamın hiçbir şekilde onların terk ettiğine inanmıyorum. Herkes bir şey söylüyor, ama kimse olayın ne olduğunu bilmiyor. Asla söylenenleri kabul etmiyorum. Bizim elimizde olsaydı, kesinlikle kimsesizler mezarlığına gömülmesine razı değiliz, imkanımız olsa kesinlikle buraya getiririz. Duyduğum günden bu yana üzüntüden uyuyamıyorum. Kimse bizi anlayamaz, herkes konuşabilir ama kimse neyin ne olduğunu bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'deki kardeşlerin ablaları Kamuran Yetişkin'e dair ellerindeki tek fotoğraf

Kardeşlerden Nebile Atış ise telefonda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki kardeşlerinin varlığını çok küçükken öğrendiğini belirterek, "Babam 1980'li yıllarda İstanbul'daki eşinden ayrılarak Mersin'e geliyor. Çocuklarını da Mersin'e getirmek istiyor, ancak çocuklar anneleri ile kalmak istiyor. Sonra babam ikinci evliğini yapıyor, o eşi de ölünce 1993 yılında annemle evleniyor. Biz 3 kardeşiz. Babamın biz küçükken sürekli İstanbul'a gittiğini hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

"BABAMIN CENAZESİNE BİLE GELMEDİLER"

Babasının 2008 yılında vefat ettiğini, ancak kardeşlerinin cenazeye dahi gelmediklerini belirten Nebile Atış, "Ben 2 yıl önce kendim merak edip, Kamuran ablamı sosyal medyadan bularak mesaj attım. Kendisi beni tersledi, konuşmak istemedi. Ben yine tanışmak istedim, baktım olacak gibi değil, zaten bir süre sonra beni engellediler. Onun dışında bir daha onlarla iletişime geçemedik. Sanırım psikolojik sorunları vardı. Öyle tahmin ediyorum, çünkü hepsi bir evde yaşıyorlardı. Duyduğumda şok oldum. Her zaman bir umutla bekliyordum, görüşebileceğimizi düşünüyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı ne yazık ki" dedi.

"BÜYÜKLERİMİZİN CENAZELER İÇİN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"

Cenazeleri almak için herhangi bir girişimleri olmadığını da söyleyen Nebile Atış, "Bir amcam ve onun çocukları var. Amcamın kendisi de yatalak. Biz onlarla da uzun süredir görüşmüyoruz. Amcam da cenazeleri almak için her hangi bir girişimde bulunmamış. 'Zamanında, biz yanlarına gittik. Ama onlar babalarını ve bizi hiçbir zaman saylamadılar, şimdi de biz onları istemiyoruz' demiş.

Elbette biz de cenazelerinin buraya getirilmesini ve bir mezar taşı olmasını istiyoruz. Ama bu konuda amcamın ve onun çocuklarının adım atmasını bekliyoruz. Yani büyüklerimizin cenazelerin alınması konusunda adım atmasını bekliyoruz" dedi.

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FatihFatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği bardaklar görüntülendi

Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

İstanbul, Mersin, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (28)
ÖMER: BİRİLERİ YOKLUK YÜZÜNDEN İNTİHAR EDİYOR DİĞER TARAFTAN CENAZE SAHİPLERİNİN AÇIKLAMALARI BU OLAYI DOĞRULAR GİBİ İMKANSIZLIKTAN CENAZELERİ BURAYA GETİREMİYORUZ DENİLİYOR ALLAH YARDIM ETSİN ARTIK BU MİLLETE ÇÜNKÜ GÖREMİYOR KÖR OLMUŞ MİLLET
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SEREN ÇETİN: Bir kez daha ortaya çıktı yine millet zor durumda ama lafa gelince avrupa bizi kıskanıyor dur kesin
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5 2
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ALLAH BÜYÜKTÜR: Ben bu kıza daha çok üzüldüm bununda maddi durumu iyi değil temizliğe gidiyormuş intihar etmemiş çünkü sabrediyor varlığında yokluğunda imtihan olduğunu biliyor intihar eden kardeşler dinsizlikten boşluğa düşmüşler bu yüzden bunalıma girip intihar etmişler binlerce yoksul insan var dedelerimizde yoksulluk gördü ama intihar etmedi yardım almak istememişler ibb ne işe yarıyor süs diyemi duruyor araştırın tek tek kimin neye ihtiyacı var üzerinize düşeni yapın zor durumda olupta söyleyemeyen insanlar var
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11 1
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VATANDAŞ: psikolojik sorunları olan bir aile oldukları kesin. tamam parasızlar da, niye hiçbiri evlenmemiş, niye geçimlerini bir kardeş üstlenmiş. niye insanlardan uzak bir hayat yaşıyorlar. büyük ihtimal annelerinin de psikolojik sorunları vardı. çevremizde farketmesek de böyle insanlar çok. büyük şehirlerin karmaşasında diğer insanlardan uzak kendi kurdukları dünyada yaşamaya çalışan böyle çok insan var. bazen filmlerde ve haberlerde görüyoruz, abd ve batı ülkelerinde böyle tipler daha çok.
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NUR: Psikolojik sorunların olduğu aşikar. Fakat asıl sorun gerek devletten, gerekse sosyal çevreden yardımın onlara ulaşamamasıdır!
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8 0
HE YA: Her ölen çoluk, çocuğunun burnunun dibine gömülmek istiyor. Yakında evlerin bodrumunda mezar yerleri yapılacak, mesela otoparkların, futbol sahalarının altı uygun olur.
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1 3
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NUR: Parasızlıktan ölmüşken, parasızlıktan gömecek kimsenin olmaması ayrı bir dram.. Ben bu hayattan korkum! Çalıştığımda yiyip, içip geziyorum. Bir gün böyle işsiz, parasız, kimsesiz kaçırsam..
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10 3
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NUR: bunları yazmaya utanmıyorsanız, ben hiç utanmam sizi adam yerine koymamaktan..
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HAHAHAHA.: Ulan bu kuzeyin uşağı ile ziyaa malı aynı kişı yani mal dürbünlü...
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ZİYAA: Mal sensin kuzeyin uşağı dürbünlüsü.
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